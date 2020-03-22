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سيارات

تبدأ بـ 120 ألف جنيه .. تعرف على أرخص 5 سيارات جديدة في مصر 2020

الأحد 22/مارس/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار

شهدت الأيام الأولى في 2020 إعلان  عدد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعار بعض الطرازات.

وعلى الرغم أن هناك موجة تخفضيات التي يعيشها السوق المحلي منذ أكثر من عام مضى،  إلا أن هناك  بعض السيارات الجديدة التي تحتفظ بلقب  الأرخص في السوق المصرية.

ويرصد " صدى البلد " فى التقرير التالي أسعار وأبرز مواصفات السيارات الـ5 الأرخص في مصر:

1-  زوتي z100

تعتبر زوتي من أكثر السيارات المحافظة على مكانتها كأرخص سيارة جديدة في السوق المصرية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارات وفقًا للمعلن في يناير الجاري من مجموعة IFG جروب الوكيل الرسمي للعلامة الصينية في مصر 120.000 جنيه.

 

2-  سوزوكي ألتو

 

تلك السيارة تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة رباعية الأبواب خماسية المقاعد، المركز الثاني بين السيارات الأرخص سعرًا في مصر 2020. يبلغ السعر الرسمي للسيارة في يناير الجاري 134.900 جنيه.

 

3-  لادا جرانتا

تحتل لادا جرانتا Facelift الجديدة المركز الثالث بين السيارات الأرخص سعرًا، والمركز الأول بين السيارات السيدان العائلية الصغيرة المزودة بناقل حركة يدوي. يبلغ السعر الرسمي للسيارة في يناير الجاري 153.000 جنيه.

 

4-  رينو لوجان

 تقدم الفئتين الأولى والثانية بناقل حركة يدوي من 5 سرعات مرتبط بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان.

 

أما الفئتان الثالثة والرابعة فتعتمدان على نفس المحرك المتاح بالفئتين الأولى والثانية، باختلاف أنهما مزودتان بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وبعض التجهيزات الداخلية.

 

5-  شيفرولية لانوس

 

شيفرولية لانوس الأمريكية المجمعة في مصر تعتمد على محرك سعته اللترية 1.5 لتر بقوة 86 حصان ميكانيكي ونظام جر أمامي ويرتبط به ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

 

ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من السيارة 166.400 جنيه.

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