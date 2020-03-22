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رياضة

سيف زاهر: حسام عاشور يعلن وجهته المقبلة خلال ساعات

الأحد 22/مارس/2020 - 05:01 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ياسمين تيسير
أكد الاعلامي سيف زاهر أن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي سيعقد جلسة مع حسام عاشور كابتن الفريق للحديث عن موقفه وخططه للمستقبل.

وأضاف سيف زاهر في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن حسام عاشور لديه عرضين من أندية الدوري الممتاز.

وتابع سيف زاهر أن حسام عاشور حدد وجهته المقبله وخلال فترة بسيطه سيتم الاعلان الرسمي عنها.


يذكر أن لجنة التخطيط بـ الأهلي أبلغت حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده بناء على توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنة التخطيط، كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله.

من جانبه أكد حسام عاشور أنه يرفض طلب الأهلي وأنه مستمر في الملاعب لمدة موسمين.

وكان الأهلي أعلن أمس تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين ، وإرجاء الاجتماع بأحمد فتحي للأحد  لمناقشة تجديد عقده ، لتواجده خارج القاهرة.

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