احذر.. أطعمة نتناولها بكثرة تجعلنا عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

قدمت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا، وحذرت من مجموعة من الأطعمة التي تضعف جهاز المناعة.
وقالت دينا سليمان في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "يجب التوقف عن تناول السكر والأرز والبطاطس والنشويات والحصول على السكر من الفاكهة".
وأضافت دينا سليمان:" يجب إيقاف منتجات الألبان والزبادي والجبنة القريش لأن تلك البروتينات تضر الجهاز المناعي، وايقاف تناول الدقيق و المعجنات".
وتابعت دينا سليمان: "شرب 3 - 4 لترات مياه في اليوم، وتناول البقوليات لأنها تقوي جهاز المناعة، وتناول الخضروات والفاكهة، والإكثار من الثوم والبصل لأنهما يساهمان في تقوية جهاز المناعة".
وأكملت دينا سليمان: "السمنة تضعف جهاز المناعة ويجب ان يحصل الفرد على قسط كافٍ من النوم من 6 إلى 8 ساعات، والاستحمام بالمياه الدافئة لتقوية الجهاز المناعي.