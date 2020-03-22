احذر.. أطعمة نتناولها بكثرة تجعلنا عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

قدمت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا ، وحذرت من مجموعة من الأطعمة التي تضعف جهاز المناعة.





وقالت دينا سليمان في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "يجب التوقف عن تناول السكر والأرز والبطاطس والنشويات والحصول على السكر من الفاكهة".









وأضافت دينا سليمان:" يجب إيقاف منتجات الألبان والزبادي والجبنة القريش لأن تلك البروتينات تضر الجهاز المناعي، وايقاف تناول الدقيق و المعجنات ".









وتابعت دينا سليمان: "شرب 3 - 4 لترات مياه في اليوم، وتناول البقوليات لأنها تقوي جهاز المناعة، وتناول الخضروات والفاكهة، والإكثار من الثوم والبصل لأنهما يساهمان في تقوية جهاز المناعة".









وأكملت دينا سليمان: "السمنة تضعف جهاز المناعة ويجب ان يحصل الفرد على قسط كافٍ من النوم من 6 إلى 8 ساعات، والاستحمام بالمياه الدافئة لتقوية الجهاز المناعي.