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فن

ربنا يحفظك ويشفيكي .. منى زكي توجه رسالة لوالدتها في عيد الأم

الأحد 22/مارس/2020 - 05:33 ص
منى زكي
منى زكي
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محمد بدران
نشرت الفنانة منى زكي مجموعة صور لوالدتها في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتهنئتها بمناسبة عيد الأم.


وعلقت منى زكي: "عيد الأم، ربنا يحفظك ويشفيكي ويخليكي ليا"، ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وتواصل منى زكي تصوير فيلمها الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته احمد السقا وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.


فيلم العنكبوت بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.


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