بتاكل بدون ما تحس.. كوب من هذا المشروب يحرق دهون الحجر المنزلى





وكشف موقع "هيلثي" عن أفضل وصفة طبيعية لنسف الكرش والوزن الزائد وقمع الشهية، وذات مذاق جيد يجعل الكثير يفضل تناولها.





مشروب الشاى الأخضر والجنزبيل:





المكونات:





ملعقة كبيرة من أوراق النعناع

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من الشمر

2 كوب ماء مغلي





طريقة التحضير:



