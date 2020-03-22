توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 22/ 3/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم ؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 22 مارس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماجي فرح على صفحتها الشخصية مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





برج الحمل:

مهنيًا: تتحسن الأحوال ويكون الجو غير مقلق وتتخلص من التوتّر والانفعالات والتشنجات خبر سار على الصعيد المهني يرفع معنوياتك

عاطفيًا: قد تعيش مشاكسة ما أو تعالج خطأً مفاجئًا أو تواجه ببعض الأخبار المربكة عاطفيًا فكن مستعدا حتى تعالجها سريعا

صحيًا: تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية المناسبة لآلام الظهر .





برج الثور:

مهنيًا: استعد لبعض العراقيل واضطرابات على مختلف الصعد أو معاكسات كبيرة تتطلب منك جهدًا لمحاصرتها والخروج منها دون خسائر

عاطفيًا: إذا كنت أعزب فإنك تعجب بشخص ما وتبذل المستحيل لتنال رضاه، فتحاول أن تراعي مشاعره أكثر أمام الآخرين

صحيًا: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعيًا .





مهنيًا: تعمل على مشروع جديد كنت تحلم به منذ فترة وتحاول أن تكون متحفظًا في خططك لتتجنب المغرضين والحاقدين

عاطفيًا: تخطط لقضاء أمسية رومانسية برفقة الحبيب تقوي العلاقة بينكما وتؤجج المشاعر وتجدد عهود الحب بينكما

صحيًا: الفترة الصباحية التي تخصصها لممارسة الرياضة تكون مناسبة ومفيدة على المدى المنظور .





مهنيًا: تبدو متقلب المزاج اليوم وتتعامل مع الزملاء في العمل بطريقة غير مريحة ومزعجة فحاول ضبط أعصاب ولا تفسد علاقاتك العملية

عاطفيًا: تشعر أنّ الأمور تخرج عن سيطرتك اليوم فكن حاسمًا تجاهه وإلا ساءت العلاقة بالشريك، فحاول الابتعاد عن العصبية

صحيًا: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد الجميع، ألا يكفيك ما تعانيه يوميًا في العمل؟





برج الأسد:

مهنيًا: ترتاح لتطورات المهنية وتبدو مزهوًا بنفسك، قد تنجز عملًا يلاقي الاستحسان وتختفي الضغوط ويطمئن بالك و الحظ يكون حليفك

عاطفيًا: إفتح باب الحوار مع الشريك فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة بينكما وفتح صفحة جديدة مبنية على الصدق والتفاهم

صحيًا: استعن بمجلات أو منشورات علمية متخصصة بالصحة وطبّق إرشاداتها





برج العذراء:

مهنيًا: تعاني ذيول مشكلات سابقة على الصعيد المهني، ما يتطلّب منك اهتمامًا خاصًا لحلّ المسائل لإيجاد تسويات مناسبة والخروج بسلام منها

عاطفيًا: لن تنفعك المواقف الصارمة والمتشدّدة مع الحبيب، بل اتبع تلك الهادئة والمرنة لحل المشاكل، وحاول ان يحببه فيك بدل تنفره منك

صحيًا: مارس الركض الخفيف صباحًا وأتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل





:برج الميزان

مهنيًا: الظروف مناسبة تمامًا لمواهبك وتطلّعاتك، وتبقى الأجواء صافية جدًا ويكون الدعم كبيرًا لتحقيق الإنجازات التى تتمنى فى مجال عملك

عاطفيًا: إذا إتخذت قرارًا مؤلمًا تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل من بعده وتقرّر الخروج من قمقم وتلبية دعوات كثيرة تتلقاها

صحيًا: بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم، أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية





برج العقرب:

مهنيًا: خيبة أمل من زميل كنت تثق به ثقة عمياء، في يزعجك الأمر، ولا تلبث أن تقع في مشكلة مع بقية زملائك فكن حذر يا عزيزي

عاطفيًا: الحب ما زال في دارك وانت تعيش سعادة كاملة مع الشريك لم تعرفها منذ مدة طويلة فحاول الاستفادة من هذه الفترة

صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك





برج القوس:

مهنيًا: تخرج منتصرًا من كل التحديات والصعوبات التي تواجهك على الصعيد المهني ويقف الفلك الى جانبك لتحقيق مكاسب معنوية

عاطفيًا: تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك وعدم اهتمامه المتواصل

صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك .





برج الجدي

مهنيًا: تُفتح أمامك الآفاق وتتوسّع دائرة اتصالاتك، قد تلبّي دعوة تحمل إليك مفاجأة مهمّة جدًّا بخصوص تمويل أحد مشاريعك

عاطفيًا: إذا كنت أعزب فيمكنك ان تحلم بما تريد على الصعيد العاطفي، تتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب

صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب .





برج الدلو:

مهنيًا: قد يكون حديث عن عقد إمّا يُوقع أو يُفسخ تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة أو تخطيط لمشروع جديد بنظرة مغايرة

عاطفيًا: كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصًا أن الأمور بلغت حدًا لا يمكن السكوت عنه

صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا .





برج الحوت:

مهنيًا: انفراجات على الصعيد المهني والوضع المالي لا بدّ من أن يصطلح بعض الشيء فإذا كانت الأمور متأزمة قريبا يبشرك الفلك بأخبار تفرحك

عاطفيًا: تسير الأمور بشكل جيد هذا اليوم مفسحة في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس مع الشريك