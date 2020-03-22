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فن

أمي ملكة لـ محمد رمضان تتصدر تريند يوتيوب .. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 08:28 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان محمد رمضان لائحة الأكثر تداولا بقناة يوتيوب بأغنية "أمي ملكة" التي طرحها أمس السبت بمناسبة عيد الأم.

ويستعد محمد رمضان حاليا لتصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "البرنس".

العمل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين. 

وتدور أحداثه المسلسل في إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

وعلى صعيد آخر، فيديو كليب أغنية "إعصار تسونامي" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا ,تخطى حاجز الـ مليون مشاهدة بعد طرحه على القناه الرسمية الخاصة بـ محمد رمضان على يوتيوب.

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