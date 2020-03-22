أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /الأحد/ شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في بلاده إلى 30 حالة.



وأوضح الشيخ باسل الصباح - في بيان اليوم - أن الحالات الثلاث هي لمواطن ومواطنة كويتيين، في حين الثالثة لمقيمة إسبانية، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس.



وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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