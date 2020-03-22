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أخبار العالم

ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8.8 ألف حالة

الأحد 22/مارس/2020 - 08:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 8 آلاف و897 حالة.
وأعلن مركز تدابير الحجر الصحي - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - عن تسجيل 98 إصابة جديدة أمس ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 8,897 حالة.
وبالتالي، فإن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية انخفض إلى أقل من 100 حالة. بعد أن كان العدد اليومي للمصابين الجدد 152 مصابا في يوم الخميس وحده، و87 مصابا في يوم الجمعة.
ومن بين الـ98 حالة إصابة جديدة، جاءت 43 حالة في مدينة دايجو و11 حالة في مقاطعة كيونج سانج الشمالية.
وجاءت 10 حالات في سول، وحالة واحدة في مدينة كوانجو، وحالتان في مدينة دايجون، و16 حالة في مقاطعة كيونج كي، وحالة واحدة في كل من مقاطعتي تشونج تشيونج الشمالية والجنوبية ومقاطعة جولا الجنوبية ومقاطعة كيونج سانج الجنوبية. وكانت 11 حالة قادمة من الخارج.
وقد بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة في مدينة ديجو 6,387 حالة، وفي مقاطعة كيونج سانج الشمالية 1,254 حالة، وفقا للسلطات المختصة.
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