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حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

الأحد 22/مارس/2020 - 09:54 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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خالد رياض

شهد طريق دار السلام الزراعي الشرقي بسوهاج تصادم بين سيارة أجرة وسيارة ملاكي، أسفر عن إصابة سيدتين وعامل، وتم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي، وسوهاج الجامعي.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دير النغاميش.


بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "حسني.ع.م" 34 عاما حاصل على دبلوم زراعة ويقيم بناحية أولاد خلف، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "خالد.م.ا" 52 عاما موظف ويقيم بناحية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم.


نتج عن الحادث إصابة كل من "عايدة.خ.ر" 55 عاما ربة منزل وتقيم بناحية الكشح دائرة المركز، و"فراولة.ا.ع" 22 عاما ربة منزل، و"السيد.م.م" 58 عاما عامل ويقيمان بناحية أولاد خلف دائرة المركز بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة الأولى.


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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