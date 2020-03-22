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أخبار العالم

الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:17 ص
الكويت تسجل 12 إصابة
الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، كانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أمس السبت.

وقال الدكتور عبدالله السند، إن الحالات هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي لمواطن كويتي) وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (ثلاث منها لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيم من الجنسية اللبنانية).

وأضاف السند أن هناك ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى سويسرا (وهي لمواطن كويتي ومقيم من الجنسية اللبنانية ومقيم من الجنسية الصومالية) وكذلك حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية (وهي لمواطن كويتي).

 وذكر أن هناك 8 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (منها أربع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وحالتين لسيدتين من العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية وحالة واحدة لمقيم من الجنسية المصرية).
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