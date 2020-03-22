هل يتحول فيروس كورونا لـ مرض جلدى ؟ طبيب حميات يرد

قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية، إن الانتشار العالمى الحالى لفيروس كورونا يطلق عليه "جائحة " تأخذ فى طريقها عددا من القارات فى طريقها للانتشار .





وكشف استشاري الحميات والأمراض المعدية ، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، أن فيروس كورونا ليس مرضا جلديا على الإطلاق أو يتم انتقاله عبر تناول الأطعمة والمشروبات وإنما ينتقل عن طريق الرذاذ والقبلات والتلامس .

وأشار الدكتور سمير عنتر، إلى أن التعامل مع البشر فى ظل فيروس كورونا هو وسيلة انتشار " انتشار النار فى الهشيم " وتفاقم حدته .





ولفت استشاري الحميات والأمراض المعدية ، إلى أن بؤرة انتشار الفيروس بدأت فى يوهان الصينية ومن ثم امتدت لجيرانها فى جنوب شرق آسيا واليابان ومن ثم امتدت للهند ومن بعدها وصلت لإيران .





وتابع أن العالم تفاجأ بزيادة عدد الحالات فى الدول الأوروبية بفيروس كورونا على الرغم ما يذيع عنها من طفرة تكنولوجية وطبية ولكن العوامل البشرية كانت أقوى من ذلك من حيث التزام المواطنين بقرارات حكومتهم بالإلتزام بالمنازل أو الوقاية الطبية من عدمه .





وأكد أن الشعب الإيطالى مارس الاستهتار والتساهل بفيروس كورونا وهو أدى بدوره لتلقيه ضربات عنيفة وحالات وفاة وإصابة تجاوزت أرقام مرعبة بفيروس كورونا .



