AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل يتحول فيروس كورونا لـ مرض جلدى ؟ طبيب حميات يرد

الأحد 22/مارس/2020 - 11:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية، إن الانتشار العالمى الحالى لفيروس  كورونا يطلق عليه  "جائحة " تأخذ فى طريقها عددا من القارات فى طريقها للانتشار . 

وكشف   استشاري الحميات والأمراض المعدية ،  خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، أن فيروس كورونا  ليس مرضا جلديا على الإطلاق  أو يتم انتقاله عبر تناول الأطعمة والمشروبات وإنما ينتقل عن طريق الرذاذ والقبلات والتلامس . 
 
وأشار  الدكتور سمير عنتر،  إلى أن التعامل مع البشر فى ظل فيروس كورونا هو وسيلة انتشار " انتشار النار فى الهشيم "  وتفاقم حدته . 

ولفت   استشاري الحميات والأمراض المعدية  ، إلى أن بؤرة انتشار الفيروس بدأت فى يوهان الصينية ومن ثم امتدت لجيرانها فى جنوب شرق آسيا واليابان ومن ثم امتدت للهند ومن بعدها وصلت لإيران . 

وتابع أن العالم تفاجأ بزيادة عدد الحالات فى الدول الأوروبية  بفيروس كورونا على الرغم ما يذيع عنها من طفرة تكنولوجية وطبية  ولكن العوامل البشرية كانت أقوى من ذلك من حيث التزام المواطنين بقرارات حكومتهم بالإلتزام بالمنازل أو الوقاية الطبية من عدمه . 

وأكد أن الشعب الإيطالى مارس الاستهتار والتساهل بفيروس كورونا وهو أدى بدوره لتلقيه ضربات عنيفة  وحالات وفاة وإصابة تجاوزت أرقام مرعبة بفيروس كورونا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

جثث في الشارع.. مرضى كورونا يسقطون أرضا في الصين.. صور

خوف ومنع ووقاية.. كورونا القاتل في صمت.. متابعة لحظة بلحظة

أهالي البحيرة يطالبون بمنع القبلات .. رفع درجة الاستعداد لمواجهة ذعر كورونا

إستشارى باطنة: مصر تتخذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.. فيديو

فيروس كورونا.. طبيب يطلق مبادرة توعية لأصحاب الأمراض المزمنة

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن عن جهاز يكشف الإصابة بـ كورونا خلال 45 دقيقة

أصيب أثناء فحص المرضى .. تفاصيل رحلة علاج طبيب مصري قهر كورونا

درة تتبرع بـ 50 ألف دينار لصندوق مقاومة كورونا وتتكفل بـ 50 أسرة مصرية

أول تعليق من عماد متعب بشأن رحيل حسام عاشور عن الأهلي

دوري أبطال أفريقيا.. كورونا يعمق جراح الأهلي والزمالك

بسبب كورونا.. تحذير شديد اللهجة من ماكرون لـ بريطانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور