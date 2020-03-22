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توك شو

شاهد.. رسالة لميس سلامة لكل سيدة مصرية

الأحد 22/مارس/2020 - 11:39 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي

بدأت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا من برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، برسالة إلى كل امرأة مصرية وهذا في صدد احتفالات عيد الام أمس.


وتمنت لميس ، أن تكون كل أم وامرأة مصرية بخير، والتي أثبتت في مسيرتها العطاء بلا حدود في كل شئ المنزل والأبناء والعمل.


وأضافت ان المرأة المصرية لها تاريخ من النضال المشرف على مر العصور ودائما تثبت قوتها وصلب إرادتها في وقت الأزمات.


وأشارت إلى أن المرأة المصرية تستطيع ان تقوم بكل الأدوار من ام اخت صديقة لزوجة إلى امرأة وطنية ومثابرة، والتي لا تتراجع لحظة بالتضحية بنفسها او بابنائها في سبيل هذا الوطن والدفاع عنه.


وأوضحت أن المرأة المصرية لديها قدر كبير من المعرفة والوعي فحتى في مثل هذا الوقت الذي يتعلق بتفشي فيروس كورونا الذي يهدد العالم كله استطاعت المرأة المصرية بحماية أبنائها وأسرتها.

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