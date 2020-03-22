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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: سنصبح مثل إيطاليا في تفشي الكورونا إذا لم نمكث في المنازل

الأحد 22/مارس/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس (كورونا)، إذا لم نمكث في المنازل".

ونقلت صحيفة (صنداي تليجراف) البريطانية، عن جونسون قوله إن "إذا لم نمكث في المنازل، فإن بريطانيا على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع عن الوضع الذي تمر به إيطاليا، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس (كورونا)، حيث ارتفع عدد الوفيات من الفيروس بمقدار 793 في غضون 24 ساعة".

وحث جونسون البريطانيين على "البقاء في المنزل" من أجل إنقاذ "آلاف الأرواح"، قائلا "ما لم نعمل سويًا، وما لم نبذل الجهد الوطني البطولي والجماعي لإبطاء الانتشار، فإنه من المحتمل جدًا أن نصبح مثل إيطاليا".

وأمر رئيس الوزراء البريطاني، الأطباء بإعطاء الأولوية للمرضى الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة، مضيفا أن تسارع وتيرة الإصابات والوفيات يحمل هيئة الصحة الوطنية فوق طاقتها.

وسجلت في بريطانيا حتى ليل الأحد، 5018 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، بينها 233 حالة وفاة.

وطلبت الحكومة البريطانيّة، أمس السبت، من 1,5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويعتبرون الأكثر ضعفا حيال فيروس (كورونا) المستجد، أن يلزموا منازلهم لمدة 3 أشهر، مؤكدة أنه سيتمّ تخصيص خط هاتفي لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليه، كما سيكون ممكنًا توصيل أدوية وأغراض إلى منازل الأشخاص المعزولين.

كما طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من المقاهي والحانات والمطاعم، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، الإغلاق، ابتداء من مساء يوم الجمعة الماضي، وحتى أجل غير مسمى، وذلك للمساعدة في إبطاء انتشار تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
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