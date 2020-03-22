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مصر ضد كورونا.. شاهد: الخبر الصحيح في الوقت المناسب

الأحد 22/مارس/2020 - 01:22 م
مصر ضد كورونا.. الخبر
مصر ضد كورونا.. الخبر الصحيح في الوقت المناسب
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إنه في الفترة الأخيرة بالتأكيد لعبت السوشيال ميديا دورا كبيرا في مختلف القضايا، خاصة في فترة انتشار فيروس كورونا في العالم كله.


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن السوشيال ميديا كانت واحدة من المصادر الأكثر بثًا وترويجًا للشائعات والأكاذيب.


وأكدت أنه تم الرد على تلك الأكاذيب من مصادر موثوق فيها، ومن ضمن المبادرات على السوشيال ميديا لرد الشائعات قام مجموعة من الصحفيين بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "مصر ضد كورونا".


وأشارت إلى أن الصفحة تم تداولها بشكل كبير جدًا في وقت قصير، وكان لها مردود قوي ومؤثر لأنها تنشر الأخبار من المصادر الرسمية الموثقة، ونالت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية، ومنهم نجوم فن ورياضة وغيرهم من المشاهير، وأكدوا ضرورة اتباع التعليمات التي تقرها الحكومة ووزارة الصحة للحفاظ على صحتنا والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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