حماده العجواني يدعو للالتزام بتقليل أعداد العاملين بالمصانع لمواجهة فيروس كورونا

دعا المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتسبي الشعب التجارية، لتقليل أعداد العاملين بالمصانع والشركات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد العجواني فى تصريحات له اليوم، ضرورة تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، تأكيدا على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس.





وأوضح المهندس حماده العجواني، أهمية الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ تجنبًا لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.





وشدد العجواني، على ضرورة الحذر وإذا تطلب الأمر أن تقوم القيادة السياسية بالإعلان عن حظر التجول لمدة أسبوع أو 15 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حيث تتسابق دول العالم في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، للحفاظ علي أبنائها من هذا الفيروس، واتخذت الحكومة المصرية؛ قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء هذا الفيروس المستجد".