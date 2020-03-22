تعليق مؤثر من مجدي عبدالغني على رحيل حسام عاشور من الأهلي

علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ، على رحيل حسام عاشور نجم خط الوسط بالنادي الأهلي عن القلعة الحمراء بعد مسيرة دامت 17 عاما داخل جدران الشياطين الحمر.







وكانت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح عقدت اجتماعا الجمعة الماضى مع حسام عاشور لحسم مصير اللاعب.

وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": حسام عاشور حصل على أموال نظير التعاقد معه منذ مجيئه إلى النادى الأهلى ودى سنة الحياة ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث مع لاعب فى الأندية المصرية أن يتم عدم التجديد له بعد مسيرة كبيرة بصفوف أى فريق.





يذكر أن حسام عاشور قال في تصريحات صحفية.. الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر ولم أحسم مصيري حتى الآن، بالطبع كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في النادي الأهلي" .



