على غرار الطريقة الإيطالية.. هتافات ودق للطبول لكسر جمود حظر التجول في الأردن

على غرار الأهازيج والاحتفالات الموسيقية التي عزفها الإيطاليون في شرفات منازلهم أثناء العزل المنزلي، سار أردنيون على نفس الطريقة ولكن بنكهة شرقية.





حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأردنيون يغنون ويدقون الطبول من شرفات منازلهم، لكسر الملل والروتين الطارئ من العزل المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





هذه الاحتفالات جاءت ضمن دعوة أطلقها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو الأردنيين إلى الخروج من شرفات ونوافذ وأبواب وأسطح منازلهم عند الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الماضي 20-3-2020 للتصفيق لنشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، لمدة دقيقة.





وقال القائمون على المبادرة في رسالة انتشرت على موقع واتس آب: "سيخرج الشعب الأردني وبجميع المحافظات من شرفات ونوافذ وابواب واسطح المنازل ليصفق لمدة دقيقة إحتراما وتقديرًا لجهود أبناء القوات المسلحة والكوادر الصحية بمواجهة كورنا، #سمع- النشمي-تحية-كفك.. أنشرها على أوسع نطاق".





وفرض الأردن حظر التجول على الأشخاص بدأ عند الساعة السابعة صباحا من يوم السبت 21 مارس الجاري، حتى إشعار آخر.





وقال عمر الرزاز رئيس وزراء الأردن، إنه سيتم غلق جميع المحال التجارية في مناطق الأردن كافة، على أن يتم الإعلان صباح الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية، بالآلية التي ستعلن.





وأكد رئيس الوزراء الأردني، أن القرار جاء استنادا إلى قانون الدفاع الوطني الذي أصبح نافذا، نظرا لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة.



