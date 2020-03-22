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حوادث

نادى القضاة: نحن فى طليعة الداعمين لصندوق تحيا مصر لمواجهة آثار كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:39 م
نادى القضاة
نادى القضاة
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جودت عيد وعمرو خليفة
دعا نادى قضاة مصر، جموع الشعب المصرى إلى دعم صندوق تحيا مصر من أجل مواجهة الأسر المتضررة من فيروس كورونا.

وقال المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن النادى وجه عائد المبادرة التي أطلقها بشأن إنشاء صندوق لكفالة الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا إلى صندوق تحيا مصر "حساب الأزمات والكوارث".

وأضاف أن هناك أسرا كثيرة تضررت من الإجراءات المتخذة لمواجهة آثار كورونا، خاصة الأسر التى تعتمد على الأعمال اليومية، وهو ما يتطلب الوقوف بجانبهم وتقديم الإعانات المالية لهم.

وأوضح المتحدث الرسمى أن قضاة مصر سيكونون فى طليعة الداعمين لصندوق تحيا مصر، من أجل دعم الأسر المتضررة من الفيروس.

وقال المستشار رضا محمود: "ثبت خلال الأيام الماضية أن هناك دولا عجزت عن مواجهة الفيروس، إلا أن المشاهد للوضع الحالى فى مصر، يؤكد أن هناك إدارة مصرية ناجحة للأزمة، وهو ما يدفعنا إلى الإشادة بفخر بحزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا".
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