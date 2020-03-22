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أخبار العالم

يعمل في الإسعاف.. وفاة أول طبيب فرنسي بـ فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:44 م
وفاة أول طبيب فرنسي
وفاة أول طبيب فرنسي بـ فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بوفاة أول طبيب فرنسي يعمل في الإسعاف بسبب كورونا.

وفي وقت سابق طالب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الفرنسيين بالتحلي بالصبر لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: "نحن نفهم الآن عدونا بشكل أفضل".

وقال أوليفييه فيران: "سيستمر الوضع في التدهور قبل أن تثبت آثار الاحتواء نفسها"، مضيفا: "لدينا شيء واحد مؤكد.. علينا أن نكون صبورين".

وكانت فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 63.5 مليون نسمة، قد قررت إغلاق جميع الأماكن غير الضرورية التي يستخدمها الجمهور.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، سجلت فرنسا 14459 إصابة؛ من بينها 562 حالة وفاة.
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