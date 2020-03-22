كورونا يجتاح أفريقيا.. أوغندا وإريتريا تعلنان تسجيل أول إصابة بكوفيد 19

أعلنت دولتا أوغندا وإريتريا تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك إلى الدول الأفريقية التى سبق وأعلنت تفشي فيروس كورونا.





وأكدت وزارة الصحة الإريترية، أن المصاب شخص يبلغ ٣٩ عاما.





من جانبها، قررت أوغندا تعليق حدودها بعد تسجيل أول إصابة لديها بفيروس كورونا.





وكانت ما يقرب أكثر من نصف دول القارة الأفريقية وجود حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا آخرها دولة النيجر والتى أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.





فيما أعلنت جنوب أفريقيا تسجيل ٥٢ إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى ٢٠٢ حالة مصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت المغرب ارتفاع العدد ليصل لـ ٦٦ حالة مصابة كما اتخذت المغرب إجراءات عدة لمنع تفشي المرض من بينها إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة فى جميع أنحاء البلاد، أما تونس وصل عدد حالات الإصابة بكورونا لـ ٥٤ حالة.





أما مصر فأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عدد الحالات المصابة التي وصلت إلى ٢٩٤ حالة إصابة بكورونا، أما الجزائر فسجلت اليوم وفاة الحالة العاشرة من المصابين بفيروس كورونا.





جمهورية الكونغو التى أعلنت فى الأيام الماضية عن رصد أول حالة مصابة بفيروس كورونا وذلك لرجل يبلغ من العمر ٥٠ عاما عاد من باريس فى أول مارس.





الوباء لم يقف عند الكونغو فقط ولكنه أيضا طال كلا من غانا والجابون حيث أدت الجابون أول إصابة لمواطن عائد من فرنسا فى الثامن من مارس ويبلغ من العمر ٢٧ عاما.





أما غانا سجلت أول حالتين إصابة لعائدين من النرويج وتركيا، فيما أعلنت وزارة الصحة فى أفريقيا الوسطي تسجيل أول حالة بفيروس كورونا لشخص إيطالية يبلغ ٧٤ عاما والذي وصل إلى البلاد ٨ مارس، يأتى هذا فى الوقت الذي أعلنت فيه أفريقيا الوسطي إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا من بينها منع التجمعات.





كما أعلنت بوركينا فاسو تسجيل 20 حالة مصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة وعلي أثر ذلك قررت الحكومة تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات للسيطرة على الفيروس.





فيما سجلت رواندا ١١ حالة مصابة بفيروس كورونا، فأول حالة تم رصدها كانت إصابة لمواطن هندي وصل للبلاد قادما من مومباي يوم 8 مارس، فلم تظهر على هذا المواطن أى أعراض ولكن خلال فحصه فى ١٣ مارس ثبت إصابته بفيروس كورونا.





وكانت أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فى أثيوبيا لرجل ياباني الجنسية يبلغ من العمر 48 عاما، فالمصاب وصل إلى إثيوبيا في 4 مارس الجاري قادما من دولة بوركينا فاسو، وتم عزله في مركز بولي بمطار أديس أبابا الدولي فور ظهور الأعراض عليه وذلك وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة الأثيوبية ليا تاديسي، ولكن خلال تلك الفترة تم الإعلان عن ٦ حالات مصابة بالفيروس.





كما سجلت ناميبيا أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد، وهما حالتين لزوجين من إسبانيا وصلا للبلاد فى ١١ مارس.





كما سجلت السنغال ٣٦ حالة مصابة بالفيروس وأيضا الكاميرون ١٣ حالة، فيما أعلنت ساحل العاج إصابة ٩ حالات بالفيروس و سجلت نيجيريا ٨ حالات.





كما سجلت دول أخرى حالات إصابة بفيروس كورونا منها ساحل العاج وغانا وكينيا والجابون وتنزانيا والسودان وبنين وليبيريا ونامبيبيا وزامبيا وجانبية والصومال وإيسواتيني وتوجو.