الحركة الوطنية تنظم حملة لتطهير وتعقيم مدارس ومعاهد المنوفية

انطلقت حملة لحزب الحركة الوطنية المصرية اليوم لتعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والقيادات المسئولة في المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب الخاصة بضرورة تحمل الحزب مسئوليته الاجتماعية والسياسية في هذا الظرف الدقيق الذين تمر به مصر والذي يتطلب تكاتف الجميع لعبور بر الأمان.





ووافق محافظ المنوفية على قيام أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية برئاسة طارق جعفر أمين عام الحزب بالمحافظة بتعقيم 100 مبنى من المنشآت التعليمية في مركز ومدينة قويسنا مع مراعاة جميع التدابير الاحترازية خلال عملية التعليم، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع عناصر العملية التعليمية في مصر.





واكد طارق جعفر أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية في المنوفية، في تصريحات له علي هامش الحملة أن الحزب أخذ على عاتقه مساعدة الدولة في حربها الضروس ضد فيروس كورونا الفتاك الذي إذا لم يصطف الجميع في خندق واحد خلف الدولة والقيادة السياسية ستتحول مصر لا قدر الله إلى إيطاليا جديدة تئن تحت سيطرة الفيروس على أوجه الحياة.





كما أكد أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية في المنوفية ، أن تعليمات وتوجيهات اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب كانت واضحة ومحددة، وتؤكد أن كوادر الحركة الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي والدولة تحارب المرض، بل سنكون كتف بكتف معها.



