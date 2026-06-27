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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان .. مواجهة الفرصة الأخيرة

الكونغو
الكونغو
حسام الحارتي

يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، حيث يتمسك كل منتخب بآخر آماله في بلوغ دور الـ32.
 

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة وهو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وخسارة، ويحتاج إلى تحقيق الفوز مع انتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة، إذ قد لا يكون التعادل كافياً للإبقاء على حظوظه في التأهل.

أما منتخب أوزبكستان، الذي يتذيل ترتيب المجموعة دون أي نقطة، فلا يملك سوى الفوز إذا أراد الإبقاء على فرصه الحسابية في المنافسة، وهو ما يمنح المواجهة طابعاً حاسماً، في ظل حاجة الفريقين إلى النقاط الثلاث.

مواجهات المنتخبين

ستكون هذه المواجهة الأولى على الإطلاق بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أربعاً من مبارياته الخمس في كأس العالم، حيث كان هدف يوان ويسا في التعادل 1-1 مع البرتغال في الجولة الأولى هو هدفه الوحيد ونقطته الوحيدة في البطولة.

واستقبل منتخب أوزبكستان ثمانية أهداف حتى الآن في كأس العالم 2026، بعد خسارته 1-3 أمام كولومبيا و0-5 أمام البرتغال. آخر منتخب آسيوي استقبل عدداً أكبر من الأهداف في دور المجموعات في بطولةٍ واحدة كان منتخب كوريا الشمالية في 2010 (12 هدفاً).

في مشاركته الأولى في كأس العالم، خسر منتخب أوزبكستان 1-3 أمام كولومبيا و0-5 أمام البرتغال. آخر منتخب استقبل 3 أهداف أو أكثر في جميع مبارياته الثلاث في مشاركته الأولى كان منتخب نيوزيلندا في عام 1982.

في مشاركته الأولى في كأس العالم تحت مسمى زائير عام 1974، شهدت مباريات منتخب الكونغو الديمقراطية الثلاث في دور المجموعات تسجيل 14 هدفاً (له 0، عليه 14)، وهو ثالث أعلى معدل في تلك البطولة. أما في نسختي 2026 فقد شهدت مباراتاه حتى الآن تسجيل ثلاثة أهداف فقط (له 1، عليه 2)، وهو سادس أقل معدل بين جميع المنتخبات بعد الجولة الثانية.

وخلال أول جولتين، بلغ متوسط استحواذ منتخب الكونغو الديمقراطية 29.9% فقط، وهو رابع أقل معدل بين جميع المنتخبات في كأس العالم 2026.

وخلال أول جولتين، لمس منتخب أوزبكستان الكرة 11 مرة فقط داخل منطقة جزاء المنافس وهو ثاني أقل حصيلة بين جميع المنتخبات في كأس العالم 2026 بعد قطر (9).

لم يستخدم أي منتخب عدداً أكبر من اللاعبين المختلفين في أول مباراتين له في كأس العالم 2026 أكثر من أوزبكستان (22 لاعباً). في المقابل استخدم منتخب الكونغو الديمقراطية 17 لاعباً، ولم يستخدم سوى منتخبين عدداً أقل (المغرب وأوروغواي بـ 16 لاعباً).

بالإضافة إلى تسجيله الهدف الوحيد لمنتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم حتى الآن، يتصدر يوان ويسا جميع لاعبي منتخبه في 2026 من حيث الضغط (162) والضغط في الثلث الأخير (49)، واللمسات داخل منطقة جزاء المنافس (5).

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، بيخروز كاريموف أساسياً في مباراتي أوزبكستان حتى الآن في كأس العالم 2026. قبل هذه البطولة، كان اللاعبون الوحيدون الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل وشاركوا أساسيين في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث لمنتخبهم في نسخةٍ واحدة هم مانويل روساس (المكسيك، 1930)، ونورمان وايتسايد (أيرلندا الشمالية، 1982)، وغافي (إسبانيا، 2022). ويمكن للاعب المغربي أيوب بوعدي تحقيق ذلك أيضاً في هذه البطولة.    

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