قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: عودة الولايات المتحدة وطهران إلى التفاوض ممكنة
قرار عاجل من المحكمة ضد سائق اعتد.ى على خطيبته السابقة بالمعصرة
تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية وثلاثة من عناصر النخبة في حماس بغارة على الشاطئ
دعوى أمام المحكمة لوقف قبول اللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء فئة معينة | تفاصيل
بدء عزاء الفنان عمرو محمد علي بالشيخ زايد
عالم أزهري: مساعدة الزوجة في الإنفاق على أبنائها من باب «الفضل» وليس «الفرض»
مدرب طرابزون سبور يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام فرينكفاروش
جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين
وادي دجلة يعلن أسعار التذاكر الموسمية أمام جماهير وأعضاء النادي لحضور مباريات الفريق الأول
1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الإفتاء: تهادي حلوى المولد النبوي بين الناس لا حرج فيه.. ولا دليل على تحريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأب خارج البلاد.. هل يتيح قانون الأحوال الشخصية «الرؤية الإلكترونية» للأطفال؟

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
حسن رضوان

يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إمكانية تنظيم الرؤية إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يسمح باستمرار التواصل بين الطفل ووالده أو الطرف غير الحاضن، خاصة في حالات السفر خارج البلاد.

الرؤية الإلكترونية بديلًا أو مكملًا

ويتيح المشروع للمحكمة تقرير الرؤية الإلكترونية كبديل عن الرؤية المباشرة أو كوسيلة مكملة لها، وفق ظروف كل حالة وبما يحقق مصلحة الطفل.

المحكمة تحدد آلية التواصل

ويمنح المشروع المحكمة صلاحية اتخاذ الإجراءات والضوابط المناسبة لتنظيم الرؤية والاستزارة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية للطفل.

الهدف.. حماية علاقة الطفل بوالديه

ويستهدف التوجه ضمان استمرار علاقة الطفل بالطرف غير الحاضن، وعدم تحول بُعد المسافة أو السفر إلى سبب لقطع التواصل بين الأب وأبنائه.

مصلحة الطفل أولًا

ويأتي تنظيم الرؤية الإلكترونية ضمن توجه يستهدف تقليل النزاعات بين الأبوين بعد الانفصال، مع التأكيد على عدم إشراك الطفل في الخلافات الأسرية والحفاظ على استقراره النفسي واستمرار صلته بوالديه.

قانون الأحوال الشخصية الرؤية الإلكترونية الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

جانب من عمليات الاصلاح

ما عدا النزهة الجديدة.. مياه القاهرة تغذي المناطق المتضررة من قطع المياه بخطوط بديلة

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتفقد مشروع مستشفى شفا العلمين بمدينة العلمين الجديدة

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

بالصور

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد