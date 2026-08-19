الأب خارج البلاد.. هل يتيح قانون الأحوال الشخصية «الرؤية الإلكترونية» للأطفال؟

يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إمكانية تنظيم الرؤية إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يسمح باستمرار التواصل بين الطفل ووالده أو الطرف غير الحاضن، خاصة في حالات السفر خارج البلاد.

الرؤية الإلكترونية بديلًا أو مكملًا

ويتيح المشروع للمحكمة تقرير الرؤية الإلكترونية كبديل عن الرؤية المباشرة أو كوسيلة مكملة لها، وفق ظروف كل حالة وبما يحقق مصلحة الطفل.

المحكمة تحدد آلية التواصل

ويمنح المشروع المحكمة صلاحية اتخاذ الإجراءات والضوابط المناسبة لتنظيم الرؤية والاستزارة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية للطفل.

الهدف.. حماية علاقة الطفل بوالديه

ويستهدف التوجه ضمان استمرار علاقة الطفل بالطرف غير الحاضن، وعدم تحول بُعد المسافة أو السفر إلى سبب لقطع التواصل بين الأب وأبنائه.

مصلحة الطفل أولًا

ويأتي تنظيم الرؤية الإلكترونية ضمن توجه يستهدف تقليل النزاعات بين الأبوين بعد الانفصال، مع التأكيد على عدم إشراك الطفل في الخلافات الأسرية والحفاظ على استقراره النفسي واستمرار صلته بوالديه.