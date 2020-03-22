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رياضة

موعد بدء اتحاد الكرة إجراء الفحوصات على لاعبي الدوري لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:09 م
اللجنة الخماسية المؤقتة
اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة
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يسرى غازى
أعلنت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، موعد بدء اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان إجراء الكشوفات الطبية على لاعبى الدورى الممتاز لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قالت الدكتورة سحر عبدالحق، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "ننتظر عودة النشاط الرياضى؛ من أجل بدء اللجنة الطبية لاتحاد الكرة العمل بشكل رسمي وإجراء الفحوصات الطبية للاعبي الدورى المحلى وبقية المسابقات المحلية".

شددت على أنه خلال فترة التوقف الإجباري وقبل استئناف النشاط الرياضي لن تكون هناك فحوصات طبية من جانب اللجنة الطبية على لاعبى المسابقات المحلية.
 
كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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