موعد بدء اتحاد الكرة إجراء الفحوصات على لاعبي الدوري لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة سحر عبدالحق، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "ننتظر عودة النشاط الرياضى؛ من أجل بدء اللجنة الطبية لاتحاد الكرة العمل بشكل رسمي وإجراء الفحوصات الطبية للاعبي الدورى المحلى وبقية المسابقات المحلية".





شددت على أنه خلال فترة التوقف الإجباري وقبل استئناف النشاط الرياضي لن تكون هناك فحوصات طبية من جانب اللجنة الطبية على لاعبى المسابقات المحلية.