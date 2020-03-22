بكل الأسى والغضب.. نرمين الفقي تعلن عن حزنها من استغلال التجار للأزمة

نشرت الفنانة نرمين الفقي فيديو جديد لها على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ،عبرت فيه عن مدى حزنها وغضبها من استغلال التجار والصيدليات في بيع الكمامات وأدوات التعقيم.





وعلقت نرمين الفقي، على الفيديو، قائلة: "للاسف البلد عملت اللى عليها إحنا كمان لازم نعمل اللى علينا مع الاعتبار إن في صيدليات مفيش حاجة يقدروا يعملوها بس لازم نكون ايد واحدة ونعدى الأزمة دى على خير ربنا يسترها معانا".





وحاز الفيديو على تعليقات واسعة من جانب متابعيها، وقال بعضهم:





كلامك صح جدا واحنا كلنا زعلانين على اللى بيحصل ده جشع واستغلال من كل الناس





والله انتى إنسانة محترمة نتمنى الأزمة دى تهدى على خير





ربنا يحفظك إنسانة راقية وكلامك كله صح