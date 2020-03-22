AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ولاية نيويورك الأمريكية تسجل 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 15168 شخصًا.

وطالب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، الرئيس دونالد ترامب، بأن يصدر توجيهًا بتدخل الجيش في الولاية لنقل أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية للمناطق الموبوءة بفيروس كورونا.

وأعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز الـ8 آلاف حالة.، قائلا: "هذا الرقم يعني ثلث جميع المصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة".

وأكد أن نيويورك أمامها ما يقرب من 10 أيام حتى تعاني من نقص الاحتياجات اللازمة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفيروس أودى بحياة 60 شخصًا. 

و​تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة بعدد الإصابات بعد كل من الصين وإيطاليا، ليصل عدد الإصابات الى 25,5 الف إصابة وحوالي 300 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارىء في نيويورك بسبب فيروس كورونا

عمدة نيويورك: دخول أمر حظر التجوال حيز التنفيذ

إصابات فيروس كورونا في ولاية نيويورك تتجاوز الـ10 آلاف حالة

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

كورونا يضرب السجون الأمريكية بعنف.. تسجيل 38 إصابة خلال ساعات قليلة

ترشيحاتنا

فاكهة أوصى الرسول بها للوقاية من السم والسحر والأمراض

إصابة حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ كورونا

ننشر حيثيات القضاء الإداري بتأييد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

بسبب كورونا.. شاهد كيف استقبلت رجاء الجداوي بوسي شلبي في بيتها؟

حقيقة وصول مركب من إيطاليا تنقل مصريين مصابين بـ فيروس كورونا

مين اللي في البيت؟ زحام شديد في مترو الأنفاق بالساعات الأولى من الصباح.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل