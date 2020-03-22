ولاية نيويورك الأمريكية تسجل 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 15168 شخصًا.





وطالب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، الرئيس دونالد ترامب، بأن يصدر توجيهًا بتدخل الجيش في الولاية لنقل أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية للمناطق الموبوءة بفيروس كورونا.





وأعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في الولاية تجاوز الـ8 آلاف حالة.، قائلا: "هذا الرقم يعني ثلث جميع المصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة".





وأكد أن نيويورك أمامها ما يقرب من 10 أيام حتى تعاني من نقص الاحتياجات اللازمة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفيروس أودى بحياة 60 شخصًا.





و​تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة بعدد الإصابات بعد كل من الصين وإيطاليا، ليصل عدد الإصابات الى 25,5 الف إصابة وحوالي 300 حالة وفاة.



