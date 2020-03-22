رغم الكورونا.. محافظ دمياط تعقد الاجتماع التنفيذي للمحافظة

عقد، اليوم، بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ،وجاءت الجلسة برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من التنفيذيين والقيادات الأمنية بالمحافظة.





بدأت المحافظ جلسة المجلس بإصدار حزمة من التوجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية والأوقاف والأزهر وجميع الجهات المختصة بأهمية نشر التوعية بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" وتفعيل دور الواعظين بهذا الشأن بقرى المحافظة والتأكيد على ضرورة التزام المنازل والحد من التجمعات خلال تلك الفترة و إتخاذ الخطوات الوقائية فى حالة النزول إلى الشوارع للضرورة القصوى.





كما وجهت الدكتورة منال عوض الى مديرية التضامن الاجتماعي بإشراك المجتمع المدني في التبرع لتوفير المطهرات ومستلزمات التعقيم و اتخاذ إجراءاتها التوعوية عبر الوسائل المختلفة .





هذا وقد أكدت محافظ دمياط على مدير مديرية الصحة بضرورة توعية أطقم التمريض بالإجراءات الوقائية و حصر احتياجات المستشفيات و تحديد المخزون الحالى مؤكدة على تقديم الدعم اللازم لسد العجز بها.





وواصلت المحافظ توجيهاتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لمتابعة غلق المقاهي والكافتيريات و المحال التجارية بدءا من ٧ مساءًا حتى ٦ صباحًا وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية من حظر تداول الشيشة و منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية و كذا غلق الصالات الرياضية و مراكز الكمبيوتر " السايبر نت" والتى تعد إجراءات استباقية لمواجهة إنتشار الفيروس مؤكدة أيضًا على مواصلة تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة والدينية متابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية و عمليات الرصف الجارى تنفيذها، وذكرت المحافظ انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف الحالى أولا بأول.





وفى ختام الجلسة... تم الإحاطة علمًا بعدد من المذكرات والتقارير والإعلان عن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء باستقطاع مساحة ٢٥٠٠م٢ من المساحة المخصصة لمدرسة طه ندا التجارية المشتركة بقرية الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، فضلًا عن موافقة المجلس على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلي لمنطقتى جنوب السنانية وغيط النصارى .





وأخيرًا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إطلاق اسم الشهيد ملازم أول محمود صلاح عبد الجليل زهيرى على مدرسة المنار للتعليم الأساسي بالحى الرابع - المجاورة الخامسة بمدينة دمياط الجديدة وكذلك إطلاق اسم الجندى شهيد البدرى ياسر صادق بدر على المدرسة الابتدائية رقم ١ بشطا بمركز دمياط وذلك تخليدًا لذكرى الشهيدين.