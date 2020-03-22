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فن

مستعدون.. محمد رمضان يشوق الجمهور لمسلسله الجديد.. شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 07:16 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سيد احمد / اسما الحسينى
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".




وعلق رمضان على الصورة قائلا "
mohamedramadanws Are you ready?! 🎥🔥🎬☕️ #مسلسل_البرنس #رمضان_2020 ".


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :




اكيد مستعدين - بالنجاح - 😍😍😍


و حققت أغنية "أمي ملكة" لمحمد رمضان قرابة المليون ونصف مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب "، متخطية أغنيته "تسونامي" التي طرحها قبل أسبوع.
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