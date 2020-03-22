مستعدون.. محمد رمضان يشوق الجمهور لمسلسله الجديد.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق رمضان على الصورة قائلا "
mohamedramadanws Are you ready?! 🎥🔥🎬☕️ #مسلسل_البرنس #رمضان_2020 ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
اكيد مستعدين - بالنجاح - 😍😍😍
و حققت أغنية "أمي ملكة" لمحمد رمضان قرابة المليون ونصف مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب "، متخطية أغنيته "تسونامي" التي طرحها قبل أسبوع.
وعلق رمضان على الصورة قائلا "
mohamedramadanws Are you ready?! 🎥🔥🎬☕️ #مسلسل_البرنس #رمضان_2020 ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
اكيد مستعدين - بالنجاح - 😍😍😍
و حققت أغنية "أمي ملكة" لمحمد رمضان قرابة المليون ونصف مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب "، متخطية أغنيته "تسونامي" التي طرحها قبل أسبوع.