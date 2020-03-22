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أخبار العالم

رئيس الجزائر يعلن رفع درجة الاستنفار إلى أقصاها لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رفع  درجة الاستنفار إلى أقصاها لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقال تبون في تصريحات نقلتها شبكة تلفزيون "النهار" الجزائرية، "أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاءٍ في إنقاذ حياة المصابين ويزيد في مساحة تفشي الوباء".

وأضاف "على المواطن مسؤولية أساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ونأمر بالتعامل بشدّة مع المخالفين للتعليمات حفاظا على سلامة الأمة".

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 201 حالة، وارتفاع حالات الوفاة إلى 17، مشيرةً إلى أنه من بين المصابين 110 أشخاص بولاية البليدة (شمال)، أما حالات الوفاة بينها 8 حالات بالبليدة وحالتين ببجاية وخنشلة (شمال شرق).

فى غضون ذلك قررت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، إغلاق جميع المطاعم والمقاهى على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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