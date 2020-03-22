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فن

موقف إنساني.. ريهام حجاج تتبرع بـ مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:02 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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نبيل العدوى
تحت شعار: ياللا بينا سوي نعدي الأزمة إن شاء الله، قررت الفنانة ريهام حجاج التبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأيضا:

ونشرت ريهام حجاج مقطع مصور لها عبر صفحتها بموقع انستجرام، وقالت أن العالم يمر بأزمة صحية كبيرة، هناك دول التزمت وهناك أخرين لم يكترثوا بشكل جيد.

وأضافت ريهام حجاج: نجحت الصين بفضل الإلتزام وتدهورت إيطاليا على نحو غير مسبوق، لذلك أرجو الالتزام منكم جميعا حتى نحاصر المرض.

وتابعت ريهام حجاج: قبلت التحدى من لقاء الخميسى فى تبرعات الخير، وسوف أتبرع بمليون جنيه، وأتحدى محمد حلاوة زوجها، تامر مرسى، نيللى كريم، وخالد النبوى.

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