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توك شو

عالم فيروسات بلجيكي للمصريين: التزموا بتعليمات حكومتكم

الأحد 22/مارس/2020 - 08:51 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
قال مارك فان رانست العالم الفيروسات البلجيكي والذي اكتشف علاج لمرض سارس، عن أن التجارب الأخير أثبتت أن درجة الحرارة المرتفعة لا تقضي على الفيروس أو الشفاء منه، مشيرا إلى أنه يمكن القضاء عليه من خلال اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

ووجه العالم، في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، حديثه للمصريين، قائلا :«اذا تم الالتزام بتعليمات الحكومة المصرية ستنجوا مصر من كارثة فيروس كورونا»، «مصر تقضي على الفيروس في مدة 3 أو 4 أسابيع».

وأشار العالم الفيروسات البلجيكي  إلى أن الدول التي تعيش في درجة الحرارة المرتفعة ينتشر فيها الفيروس لكن بشكل أقل عن باقي دول العالم.

وشدد على أنه إذا لم يتم اكتشاف مصل لفيروس كورونا المستجد خلال شهر أكتوبر سيتم عزل بلجيكا تماما.
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