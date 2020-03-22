عالم فيروسات بلجيكي للمصريين: التزموا بتعليمات حكومتكم

قال مارك فان رانست والذي اكتشف علاج لمرض سارس، عن أن التجارب الأخير أثبتت أن درجة الحرارة المرتفعة لا تقضي على الفيروس أو الشفاء منه، مشيرا إلى أنه يمكن القضاء عليه من خلال اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية. مارك فان رانست العالم الفيروسات البلجيكي





ووجه العالم، في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، حديثه للمصريين، قائلا :«اذا تم الالتزام بتعليمات الحكومة المصرية ستنجوا مصر من كارثة فيروس كورونا»، «مصر تقضي على الفيروس في مدة 3 أو 4 أسابيع».





إلى أن الدول التي تعيش في درجة الحرارة المرتفعة ينتشر فيها الفيروس لكن بشكل أقل عن باقي دول العالم. وأشار العالم الفيروسات البلجيكي



