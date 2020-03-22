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رياضة

وداع خاص من وليد سليمان لـ شريف إكرامي وحسام عاشور.. شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 08:55 م
شريف اكرامى وحسام
شريف اكرامى وحسام عاشور و وليد سليمان
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سيد احمد
نشر وليد سليمان صورا برفقة شريف إكرامى و حسام عاشور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب وليد سليمان، على الصورة، معلقا "عندما تعجز الكلمات والحروف عن ترجمة المشاعر وأحزان الفراق .. تتحدث الدموع بحبكم جدا".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه الذين كانت أبرز تعليقاتهم: "حتوحشونا - 😭😭😭 - الكيان ❤".


وكان النادي الأهلي طالب حسام عاشور بالاعتزال أو البحث عن أي عرض خارجي في الفترة المقبلة بعد قرار المدير الفني رينيه فايلر بالاستغناء عنه.


ومن المقرر أن ينتقل شريف إكرامي إلى أحد الأندية المحلية بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي. 


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