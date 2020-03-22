بستان تطلق أغنية عيد الأم في أي مكان خلال حفل أونلاين لـ مسار إجباري

خط ت المطربة بستان أولى خطوات رحلتها الفنية المستقلة بإطلاق أغنيتها الجديدة "في أي مكان"، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.





وتعاونت بستان خلال الأغنية مع زوجها أحمد حافظ، عازف الباص الجيتار وعضو فرقة مسار إجباري، حيث تولى مهمة التلحين والتوزيع.





ويقدم الثنائي من خلال الأغنية رسالة مختلفة في عيد الأم، حيث تغنيها أم لابنتها وليس العكس، مع مزيج من العاطفة والحب الطاغي على كلماتها التى كتبتها الشاعرة آمار مصطفى، التى كتبت العديد من الأغاني الناجحة لمسار إجباري، منها "اقرا الخبر" ونهايات الحكاوي" و"إنك تطير" و"أوقات".



