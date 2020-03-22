بستان تطلق أغنية عيد الأم في أي مكان خلال حفل أونلاين لـ مسار إجباري

خطت المطربة بستان أولى خطوات رحلتها الفنية المستقلة بإطلاق أغنيتها الجديدة "في أي مكان"، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.
وتعاونت بستان خلال الأغنية مع زوجها أحمد حافظ، عازف الباص الجيتار وعضو فرقة مسار إجباري، حيث تولى مهمة التلحين والتوزيع.
ويقدم الثنائي من خلال الأغنية رسالة مختلفة في عيد الأم، حيث تغنيها أم لابنتها وليس العكس، مع مزيج من العاطفة والحب الطاغي على كلماتها التى كتبتها الشاعرة آمار مصطفى، التى كتبت العديد من الأغاني الناجحة لمسار إجباري، منها "اقرا الخبر" ونهايات الحكاوي" و"إنك تطير" و"أوقات".
بستان مطربة وفنانة تشكيلية، بدأت مشوار الغناء رفقة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي بجانب فريق ساوند تراك، كما شاركت مع أحمد حافظ في عدد المسرحيات الغنائية للأطفال، عبر مسرحية "نور والعصفور"، التي حققت نجاحًا عالميًا ومثلت مصر في الهند واليابان وكرواتيا.
واختار الثنائي طرح الأغنية الجديدة رسميًا بعد عرضها بشكل لايف خلال أولى حفلات مسار إجباري الأونلاين عبر بث مباشر على اليوتيوب في مبادرة الفرقة للتوعية حول أهمية بقاء الجمهور في المنازل للحد من تفشي وباء كورونا.
واختار الثنائي طرح الأغنية الجديدة رسميًا بعد عرضها بشكل لايف خلال أولى حفلات مسار إجباري الأونلاين عبر بث مباشر على اليوتيوب في مبادرة الفرقة للتوعية حول أهمية بقاء الجمهور في المنازل للحد من تفشي وباء كورونا.