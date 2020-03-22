تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا في بورسعيد.. تفاصيل





وكشفت "الصحة"، عن أن الحالة الثالثة هي ابنة المصاب الذي تأكدت إصابته أمس.





وقال الدكتور عادل تعيلب، مدير عام الرعاية الصحية، إنه تم إجراء العزل للفتاة ووالدها بمستشفى العزل أبو خليفة بالإسماعيلية.





وشدد "تعيلب"، على أن التحاليل أثبتت سلبية العينات المسحوبة من باقي أسرة المريض.





كانت مديرية الصحة في محافظة بورسعيد، كشفت أمس، السبت، عن تسجيل ثاني حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد





وقالت الصحة إن الحالة لرجل يبلغ ٦١ عامًا كان قادمًا من العمرة منذ ١١ يوما، ونُقل إلى مستشفى حميات بورسعيد وجارٍ نقله إلي مستشفي الحجر الصحي بالإسماعيلية.





وطالب الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها لفحص المخالطين للحالة منذ وصوله إلى البلاد وظهور الأعراض المرضية عليه بدءًا بأسرته وزوجته وأبنائه والمخالطين لهم.





وعقمت الأجهزة محل إقامة الحالة القاطن بعمارات شركة الكهرباء بشارع محمد علي دائرة العرب، واصطحبت سيارات الإسعاف أسرة الحالة لفحصها والمخالطين من سكان العمارة القاطن بها كفحص أولي.



