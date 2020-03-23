الأسبوع الأول لمواجهة كورونا بالبحيرة..غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية و ٤٠٠ محل تجارى و١٠٠مقهى والتحفظ على ٥٠٠ شيشة وفض حفلتى زفاف وخطوبة وغلق كافة الأسواق العمومية





الكورونا ف ى أسبوع بالبحيرة :





أسواق الشوكة وكوم الفرج داخل نطاق الخدمة وقنبلة موقوتة

تأجيل القضايا إداريا بالمحاكم وتعقيمها وتكليف كاتب القلم بالتوقيع للموظفين

حملات تموينية مكثفة للرقابة على الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية

ضبط ٥ آلاف جونتى وكمامات مجهولة المصدر و٥٠٠ عبوة مطهرات منتهية الصلاحية و١٥ صيدلية مخالفة

تطهبر ٢١ مجزرا وكافة المساجد والكنائس ومحطات السكة الحديد والمدارس والمحاكم والمواقف واتوبيسات النقل الداخلي والتأمين الصحي





شهدت محافظة البحيرة خلال الأسبوع الماضى حزمة من الإجراءات كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ذلك فى إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والتى ترتب عليها تأجيل الدراسة، ومنح إجازة للموظفات اللاتى ترعى أطفالًا أقل من 12 عامًا لمدة أسبوعين، و تخفيض العمالة بالدواوين والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمولات التجارية، وقاعات الافراح و ما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة،على أن تنفذ هذه القرارات الحكومية بشأن إغلاق المحال والمنشآت ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين.





بدأت محافظة البحيرة فى إتخاذ تدابيرها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

يوم السبت الموافق ١٤ من شهر مارس الجارى للتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار.





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للوقاية من فيروس كورونا.. تعقيم المنشآت الحكومية والقرى بالبحيرة

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بالمحافظة ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ؛ مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.





وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعية المواطنين مع الاهتمام بغسل الأيدى باستمرار وبالنظافة العامة مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.





ومن جانبه أعلن الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة عن تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية ، مؤكدًا أن فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة ، قام برش وتطهير ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة وبعض المصالح والدواوين مشيرًا الى التنسيق مع باقي المصالح لاستكمال عملية التطهير.، ولعمل حملات توعية للعاملين بالمنشآت الحكومية.

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وفى نفس السياق أكد المستشار مجدى الابياري رئيس محكمة إيتاى البارود الإبتدائية خلال لقائه" بصدى البلد" يوم ١٥من شهر مارس الجارى بأنه فى إطار تنفيذ تعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل تقرر تأجيل القضايا إداريا ماعدا القضايا ذو الأهمية و المستعجلة حرصًا على سلامة القضاة والمتقاضين والمحامين ولتقليل الكثافة بداخل المحاكم والجلسات وذلك لمدة ١١ يوما وحتى يوم ٢٦ مارس وحتى لا تشهد الجلسات تكدس وزحام لافتا إلى تواجده يوميًا بداخل المحكمة لإدارة المحاكم التابعة له لضمان سير العمل بصورة طبيعية والى تواجد جميع الإداريين والموظفين بمكاتبهم لمتابعة عملهم اليومى.





وأضاف رئيس محكمة إيتاى البارود الابتدائيه فى تصريحات خاصة" بصدى البلد" بأنه تقرر ايقاف العمل نهائيا بالبصمة لحضور وانصراف الموظفين مشيرًا إلى تكليف الكاتب الأول بتولى عملية الحضور والانصراف للموظفين من خلال قلم واحد منعا لتداول القلم بين الموظفين حرصًا على صحتهم وسلامتهم كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأوضح " الابياري " بأن تعليق التوقيع بالبصمة يأتي كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم العودة إلى نظام التوقيع بالدفاتر أو باستخدام ماكينة التوقيع بالكارت أو جهاز بصمة العين لحين إشعار أخر مشيرًا إلى إرسال إشارات إلى ٧ محاكم جزئية التابعة لمحكمة إيتاى البارود الإبتدائية والتى تضم محاكم"شبراخيت،الرحمانية،الدلنجات،كوم حماده ومركز بدر،ابوالمطامير، وادى النطرون" لتنفيذ تلك التعليمات .وذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة العدل كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد





وتابع رئيس محكمة إيتاى البارود الإبتدائية خلال تصريحاته لصدى البلد بانه تم تعليق ملصقات بجميع مكاتب المحكمة تتضمن إرشادات عامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تتضمن : عدم وجود تجمعات بداخل مكاتب وطرقات المحكمة،عدم الزحام بداخل قاعات الجلسات والتزام السادة المتقاضين والمحامين بالرول ،وغسل اليد بصفة مستمرة بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية لمدة ٢٠ ثانية على الاقل سواء بعد السعال أو العطس،او استخدام دورات المياه عندما تكوين الايدى ملوثة..بالإضافة إلى تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم باليد،والبقاء على مسافة كافية من الأشخاص الذين لديهم التهابات فى الجهاز التنفسى واستعمال الكمامة عند نزلات البرد والانفلونزا،وفى حالة شدة الأعراض التوجه إلى أقرب مستشفى او الإتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة"١٠٥".



فيما أغلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة مجموعة من المراكز التعليمية خلال حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة التجمعات في مراكز الدروس الخصوصية، والتزم البعض الآخر بتنفيذ القرار كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.





وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مفاجئةمن فرع هيئة الرقابة الإدارية والوحدات المحلية والتربية والتعليم والضرائب والرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها مما دعى معظم المدرسين الى استخدام جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الطلاب.





وتمكنت حملات الرقابة الإدارية والأجهزة المعاونة بمحافظة البحيرة من مداهمة عددا من مراكز الدروس الخصوصية الشهيرة أسفرت عن غلق أكثر من ٣٠٠ سنتر للدروس الخصوصية وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وتضمنت الاجراءات التي قامت بها المحافظة للوقاية من كورونا تطهير القطارات بمحطة السكك الحديدية بدمنهور وذلك بالإستعانة بفرق متخصصة فى أعمال التطهير والتعقيم للحد من إنتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة للمراكز والمدن ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبية على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية .

والقيام بلصق وتعليق ملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات.وتطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يوميًا للكنائس والأديرة . والمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة وإتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.





ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين مشددًا على المرور المستمر بكافة المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة وإتخاذ التدابير الوقائية والتوعية وإلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين.





وفى اطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد وجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية للتفتيش على الصيدليات لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة او منتهية الصلاحية مع التأکید على ضرورة توافر وعرض جميع المتاح لديهم من أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة.





وقامت إدارة الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلي بالمرور ١٢صيدلية بشرية بدائرة مركز ومدينة إدكو للتأكد من توافر المطهرات والكحول اللازم للتعقيم بشأن الحفاظ علي صحة المواطنين وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بشارع محمد عبده لقيام المسؤول عنها ببيع دواء خاص بمرضى الفشل الكلوي بأكثر من السعر الرسمي حيث يقوم المسئول عن الصيدلية ببيع الشريط ب١٦٠ جنيها برغم ان السعر الرسمي ٩٠ جنيها الشريط.





تمكنت الحملة من ضبط صيدلية بشارع منصور الخراشي بمدينه ادكو تبين حيازته وعرضه أدوية ومستحضرات بإجمالي كميات ١٥٩ عبوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي بالإضافة إلى ضبط ٤٨ قرصا دوائيا مستوردا وغير مصرح بتداوله من وزارة الصحة المصرية وغير صالحة للاستخدام.





وتنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة،تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة ، مشيرا إلى منح العاملات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إجازات خلال فترة تنفيذ القرار، كما سيتم العمل بين باقي العاملين بالتناوب فيما بينهم ويستثني من تطبيق القرار العاملون في القطاعات الخدمية.





أشار اللواء آمنة، إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين وأسرهم في ضوء تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد في إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الوحدات الإدارية والمصاعد ودورات المياه وفقًا للإرشادات التى تصدر من وزارة الصحة في هذا الشأن.





وأضاف المحافظ، أنه تم مخاطبة مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد مقترح لتنظيم العمالة وتوزيع جميع المهام بما لايُخل بنظام العمل مع مراعاة التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ، وذلك طبقًا للقرار الصادر وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارا من غدًا.





وجه المحافظ ، بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعية المواطنين مع الاهتمام بغسل الأيدى باستمرار وبالنظافة العامة مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.





ومن جانبه أعلن الدكتور حسني عباسي - مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة عن تنفيذ خطة تم خلالها تنظيم عدة حملات لرش وتعقيم بعض مناطق ومنشآت مدينة النوبارية وذلك باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك حيث قامت برش وتعقيم ديوان المديرية والإدارات وحوائطها ومسجد المحجة البيضاء ومسجد النور و كنيسه الرسولين بطرس وبولس وكنيسه السيده العذراء مريم مشيرًا إلى رش وتعقيم مجمع الإدارات والبنوك و المقاهي والكافيهات وسلالم جهاز النوبارية وسلم المشاه وبراميل النظافة وكذا رش وتطهير بعض المناطق بالكتله السكنية.





واصلت الأجهزة المختصة بمحافظة البحيرة خطتها لتعقيم وتطهير جميع القطاعات الخدمية وجميع المنشآت الحكومية كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالاستعانة بفرق متخصصة فى أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين.





وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة محمد كجك، بالتنسيق مع الدكتورة أمل أبو اليزيد، الإدارة الصحية بتعقيم المنشآت الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها.





وأكد محمد كجك، رئيس المدينة، على رش جميع المكاتب والطرقات ودورات المياه والمصاعد، فضلًا عن وضع مطهرات في أماكن ظاهرة بمقر المجلس وبعض المنشآت الحكومية، مشيرًا إلى أنه جار تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية وحصر احتياجات المستشفيات، وإتمام جميع الاستعدادات لمواجهة أي طارئ، والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة.





وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة محمد كجك بمشاركة شرطة المرافق برئاسة النقيب نصر الدمراني، رئيس شرطة المرافق والإشغالات، عدة حملات مكبرة على المقاهي بشرق وغرب مدينة إيتاي البارود، تم خلالها المرور على المقاهي، والتحفظ على 100 شيشة بداخل عدد من المقاهى بالمركز والمدينة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.تم التنبيه على أصحاب المقاهي بالالتزام بالتعليمات وعدم تواجد الشيشة داخل المقاهي خلال تلك الفترة المحددة لمنع انتشار الأمراض.





وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات المكثفة بالتنسيق بين الجهات المعنية للمرور على المقاهي والتصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين و تمكنت الحملات من غلق 4 منشآت صحية بدون ترخيص، وحضانة مخالفة خلال المرور على الحضانات والصيدليات بإيتاي البارود لمواجهة كورونا، وذلك خلال المتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من التزام جميع الحضانات والمراكز التعليمية بالغلق خلال المدة المحددة لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد رئيس المدينة استمرار الجولات الميدانية والمرور على الحضانات والمراكز التعليمية، والتأكد من التزامها بقرارات الغلق لمدة أسبوعين، ووجود عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه مخالفة التعليمات مشيرًا الى المرور على الحضانات والمراكز التعليمية وعلى صالونات الحلاقة، والتشديد باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية واستخدام شفرات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد لمنع انتقال الأمراض بين المواطنين، والحد من انتقال العدوى، لافتا إلى الاتصال بمالكي الصيدليات والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة لتخفيف الأعباء على المواطنين.





وللوقاية من فيروس كورونا المستجد وبعد تسجيل حالة مصاب من أهالى مدينة ادكو وتم عزلها بمستشفى الصدر وتحويلها لمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح شن رجال مباحث ومديرية التموين والتفتيش الصيدلى بمحافظة البحيرة حملة مكبرة من ضبط ١٢٠٠جونتى طبى ، ٦٠٠ كمامة و٧٠ بخاخة مجهول المصدر ،و ٤٩٣ عبوة مطهرات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.





وذلك بناء على القرار 355 لسنة 2020 والخاص بالمرور على الصيدليات والمحلات العامة وضبط المخالفات.





وتمكنت حملة تموينية أخرى فى دمنهور من ضبط ٣٠٠ كمامة بأحد محلات بيع المستلزمات ١٨٠عبوة مطهرات منتهية الصلاحية بداخل أحد محلات العطارة،و( 300 ) كمامة طبية في أحد محلات بيع المستلزمات الطبية امتناع عن البيع للجمهور.





كما تم خلال حملة مكبرة للرقابة على الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية بادكو وكوم حماده ضبط 3550 كمامة طبية و 800 جوانتي طبي مجهول المصدر و ٥ صيدليات لحيازتهم وعرضهم ٣٤٩ عبوة ادوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط مصنع تعبئه مطهرات ومنطفات مخالف للقرار 113لسنه 94 وتم التحفظ ١٥٠٠ كيلو محليات متنوعة.







وواصلت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها لغلق المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالتأکید على غلق جميع المطاعم والمقاهی والكافيهات والنوادي الليلية والمراكز التجارية ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا حتي يوم ۳۱ مارس ۲۰۲۰ ، وكذا غلق مراكز الدروس الخصوصية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا .





ونفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن غلق ٣٣ مقهى ومصادرة وضبط أكثر من ٢٦٠ شيشةوالتأكيد على المقاهي بالالتزام بالاشتراطات الصحية من كوبيات ورقية أو بلاستيكية حرصا على عدم انتقال العدوى بين المواطنين والالتزام بالمواعيد المتفق بمركز ومدينة الدلنجات بالإضافة إلى تكثيف المرور على سناتر الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى التابعة لها للتأكد من عدم فتحها مرة أخرى.





ولمواجهة كورونا قاد الحملة اللواء محمد عمار مساعد مدير أمن البحيرة والعميد أحمد البنا مأمور مركز الشرطة والرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث المركز بالتنسيق مع محمد كجك الرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود ووحدة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات حملة لغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم بإيتاى البارود.





وتمكنت الحملة من غلق جميع المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم والمقاهي والمطاعم وما يماثلها لتنفيذ قرارات الغلق لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء فى إطار الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.





وقامت الجهات التنفيذية المنوط بها غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي بتوعية أصحابها والمواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب أماكن التجمعات

والحد من الاختلاط كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشاره حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.





وفي تحرك يكشف مدى تضامن الشعب المصري وقت الأزمات ، دشن أطباء مستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة مبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك" للتوعية من فيروس كورونا حيث جاءت للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال إعلان أرقام تليفوناتهم للاتصال بهم فى أى وقت، للرد على استفسارات المواطنين على مستوى الجمهورية، وليس على مستوى محافظة البحيرة .





وأكد الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى حميات دمنهور،ان المستشفى تخدم أهالي المحافظة، إضافة إلى الحالات المحولة من محافظات "كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح"، ويتردد على المستشفى نحو 1500 مريض يوميًا تقريبًا.





وأشار إلى أن مبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك"، شارك فيها حتى الآن ٥ أطباء بالمستشفى قابلين للزيادة خلال الأيام القادمة، موضحا أن المبادرة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الرد على إستفسارات المواطنين عبر هواتف المحمول.





وأضاف مدير مستشفى حميات دمنهور، أنه تم توفير فريق خاص من أطباء المستشفى للرد على استفسارت المواطنين عبر الهاتف.

وشارك بمبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك" من أطباء مستشفى الحميات بدمنهور كل من:





- الدكتور أحمد تخصص اطفال وحميات مدير المستشفى بدمنهور، والرقم التليفون الخاص به ٠١٠٩٠٠٢٢٠٧٥





-الدكتور وليد النوام تخصص باطنه وحميات نائب مدير حميات دمنهور ورقم التليفون الخاص به 01013250033





-الدكتور احمد سعد تخصص باطنه حميات ورقم التليفون الخاص به 01008860658





-الدكتور باسم البسيوني رئيس فريق مكافحة العدوى تخصص باطنه حميات ورقم التليفون الخاص به 01002064149





-الدكتور أسامة الأجهوري تخصص باطنه وحميات ورقم التليفون الخاص به 01003667072.





وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن تنظيم مسابقة الكترونية للتوعية بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه وذلك تحت شعار ( احمى نفسك - احمى بلدك) خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٠ م بالتنسيق مع الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب.





وأوضح إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة أن المسابقة تتضمن عدة مجالات منها " الرسم - الكاريكاتير - الأفلام القصيرة-التحريك - التسجيل - الشعر- تأليف كلمات الأغانى - التمثيل اسكتش".





وأشار خضر إلى أن المسابقة تقوم على عدة محاور كالآتى: "طرق الوقاية من فيروس كورونا - أعراض الإصابة من فيروس كورونا- طرق العدوى من فيروس كورونا-مخاطر الإصابة بفيروس كورونا-الفرق بين فيروس كورونا الأنفلونزا- ما يجب فعله فى حالة الإصابة بفيروس كورونا".





وأكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة،عن توفير كافة أنواع المواتير لاستخدامها في القضاء على فيروس كورونا، على أن تكون جاهزة في أي وقت على أن يتم التعاون بين الإدارة الزراعية والوحدة المحلية في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





وأشار الزواوى الى قيام كل مدير إدارة زراعية بالتواصل مع رئيس المركز والمدينة، وإخطاره بتوافر كل المعدات والمطهرات بالإدارات الزراعية على مستوى المحافظة.





ومن ناحيته أوضح المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الزراعة، أن مديرية الزراعة بالبحيرة، منذ بداية ظهور الفيروس في مصر، على تشكيل لجنة خاصة بالمديرية للمتابعة المستمرة مكونة من المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية والمهندس محمد فايد رئيس قسم الآلات، مشيرًا إلى توفير مواتير الرش الكبيرة سعة 600 لتر لاستخدامها في الأماكن الكبرى، بالإضافة إلى مواتير رش الظهر والتى تستخدم في الاماكن الصغيرة، مع توفير العمالة اللازمة لاستعمال تلك المعدات.





وواصلت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة حملاتها اليومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض بعمل تطهير شامل لمعظم المنشآت الصحية والحيوية بعدة مراكز، حيث تم رش وتطهير مستشفى وادي النطرون والدلنجات وتطهير المساجد بإدكو وعقد ندوه توعوية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه.





من جانبها قامت مديرية الطب البيطري، برش وتطهير 21 مجزرًا حكوميًا بنطاق مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات رش وتطهير بالوحدات البيطرية والمناطق المحيطة بها ومباني المصالح الحكومية والمطافى ومراكز الشرطة والمرور والمساجد بمراكز (وادي النطرون - كوم حمادة - النوبارية - حوش عيسي).





ونفذت مديرية الزراعة بالبحيرة حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس والوحدات المحلية والمصالح الحكومية والشوارع والأماكن الهامة بالمراكز من خلال معدات الرش بالإدارات الزراعية بايتاى البارود وحوش عيسى وكوم حمادة والرحمانية وكفر الدوار وادكو والمحمودية وشبراخيت.





وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة مكبرة لغلق وتشميع المقاهي والكافيهات والمطاعم وقاعات الافراح و المولات التجارية المخالفة لقرار رئيس الوزراء والتأخير عن الموعد المحدد في الغلق الذى يبدأ فى تمام الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.





وتمكنت الحملة التى قادها محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمشاركة العميد احمد البنا مأمور مركز الشرطة و الرائد اسلام السعدني رئيس المباحث و النقيب نصر الدمراني رئيس شرطة المرافق ووحدة الاشغالات بالتنسيق مع الدكتورة آمال ابواليزيد مديرة الادارة الصحية و أبوالفتوح السيسي رئيس هيئة الرقابة بتموين ايتاي البارود من غلق و التشميع أكثر من ١٠ محلات تجاريه و٣ قاعات افراح وتم تشميعها بالشمع الأحمر لمخالفتها قرار رئيس الوزراء و التأخير عن الموعد المحدد في الغلق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها و تنفيذ قرارات الغلق بالشمع الاحمر .





وأكد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود على فض حفل زفاف وخطوبة بقاعتي افراح وتشميعهما بالشمع الأحمر وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلغاء الاحتفالات وغلق قاعات الافراح كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.





وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة عن غلق ٣٢٠ محلا و٥٢ مقهى ومركز شباب وحديقة ألعاب بمركز ومدينة المحمودية بالإضافة الى الغاء اكبر سوق عمومي للمواشي بمحافظة البحيرة والمقرر اقامتة اليوم الاحد بمركز دمنهور والغاء كافة الاسواق و منع الباعه الجائلين من الفروشات في الأسواق وعدم إقامة أسواق في القري .





وقامت الوحدات المحلية بتجهيز سيارات بمكبرات صوت للتنبيه علي المواطنين بإلغاء سوق الاحد واستمرار تكثيف المرور علي المقاهي بالمدينة والقري لمنع الشيشه كما تم التأكيد بالالتزام بالاشتراطات الصحية من اكواب ورقية أو بلاستيكية حرصا علي عدم انتقال العدوي بين المواطنين.





وعلى الرغم منع إقامة الأسواق بقريتي بويط والمجد بمركز ومدينة الرحمانية وبكافة المراكز والمدن إلا أن اهالى قرية الشوكة بمركز دمنهور يستغيثون من إقامة سوق القرية اليوم الأحد والذى يعتبر بؤرة من بؤر فيروس كورونا التى من الممكن أن تنفجر فى اى وقت وسط حالة من اللامبالاة من المسؤولين.





وعلى الرغم من الكوارث التى تسبب فيها كورونا إلا أنه كشف عن الوجه الآخر له فى لم شمل الأسرة ومنح الموظفات إجازة العزل حيث تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى خلق حالة من الهلع والرعب فى الشارع ولدى الأسرة المصرية وعلى الرغم من خطورته على الصحة العامة للمواطنيين والتى قد يقضى على حياة البعض إلا أنه نجح فى لم شمل الأسرة وألزم الأم والأب بالجلوس مع أبنائهم ورعايتهم وعودة التآلف والتلاحم بين أفراد الأسر المصرية والتى قد قاربت على الانقراض بسبب انشغال الأب والأم بأمور الحياة.