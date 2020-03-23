للمرأة فقط.. مميزات في السيارة لتسهيل القيادة

هناك اختلاف شديد بين اختيارات النساء والرجال في السيارات، خاصة أنها تبحث عن خصائص ومميزات مختلفة عن التي تبحث عنها الرجال.

لذلك اهتم مصممو السيارات بدراسة طبيعة المرأة والاحتياجات التي تلفت أنظارهن عند اختيار سيارة للشراء لتسهيل مهمتها فى القيادة.

فمن المعروف عن المرأة عن حب التسوق لذا في الكثير من الاوقات، لذلك سنجد العديد من النساء وهي أمامنا تحمل العديد من الأكياس والحقائب البلاستيكية بعد الخروج.

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كما أن هناك مميزات أضيفت إلى السيارات لتسهيل مهام النساءهذه الخاصية تتشابه في فوائدها مع فوائد الخاصية السابقة "الصندوق الخلفي الأوتوماتيكي"، لذا أصدرت بعض شركات السيارات تقنية الأبواب التي تفتح بمجرد لمس مقبض السيارة، بالطبع ستسهل حياتك كثيرا.





وبسبب ذلك أصدرت بعض شركات السيارات تقنية الأبواب التي تفتح بمجرد لمس مقبض السيارة، بالطبع ستسهل حياتك كثيرا.