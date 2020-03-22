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فن

تحدي الخير.. رضوى الشربينى تتكفل ب 50 أسرة من أجل القضاء على فيروس كورونا ... شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 11:06 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
اعلنت الاعلامية رضوى الشربينى قبولها تحدى لطيفة واكدت تكفلها ب 50 اسرة من اجل محاربة فيروس كورونا .



وطالبت بتحد كل من الفنان شريف مدكور و اصالة وحلا شيحة و سالى شاهين وامينة خليل -وشام الذهبى وبسمة بوسيل .


ونشرت فيديو لها وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



ربنا يقدرك على فعل الخير - العشق 😍 - ربنا يباركلك




يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.



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