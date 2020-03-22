تحدي الخير.. رضوى الشربينى تتكفل ب 50 أسرة من أجل القضاء على فيروس كورونا ... شاهد

اعلنت الاعلامية رضوى الشربينى قبولها تحدى لطيفة واكدت تكفلها ب 50 اسرة من اجل محاربة فيروس كورونا .
وطالبت بتحد كل من الفنان شريف مدكور و اصالة وحلا شيحة و سالى شاهين وامينة خليل -وشام الذهبى وبسمة بوسيل .
ونشرت فيديو لها وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يقدرك على فعل الخير - العشق 😍 - ربنا يباركلك
يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
وطالبت بتحد كل من الفنان شريف مدكور و اصالة وحلا شيحة و سالى شاهين وامينة خليل -وشام الذهبى وبسمة بوسيل .
ونشرت فيديو لها وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يقدرك على فعل الخير - العشق 😍 - ربنا يباركلك
يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.