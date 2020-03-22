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أخبار العالم

رفع السجاد من الحرمين منعا لفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:03 م
رفع السجاد من المسجد
رفع السجاد من المسجد الحرام
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ميـــس رضــا
قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع السجّاد من الحرمين الشريفين، في إطار جهودها وخططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كان ذلك حرصًا من الرئاسة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- عناية خاصة بالحرمين الشريفين باتخاذها العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة  بمنع انتشار فيروس " كورونا المستجد 19ـ COVID" بالحرمين.


وكانت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الرئاسة العامة للشئون الفنية والخدمية ممثلةً في إدارة التطهير والسجاد قد بذلت جهودًا حثيثة منذ بداية الأزمة، تمثلت في غسل وتعقيم وتعطير صحن المطاف سبع مرات يوميًا، يقوم بها (140) موظفًا وعامل نظافة موزعين على العديد من المهام، التي تبدأ برفع السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، والمشايات البلاستيكية المخصصة للمرات لتنظيفها وتعقيمها، ثم تُغسل مداخل الصحن وأرضيته وتعقم وتعطر بطريقة مركزة.


كما كانت تقوم بتعقيم المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعقمات صديقة للبيئة لضمان عدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان, وذلك ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى المسجد الحرام والمسجد انبوي وساحاتها، والمحافظة على سلامة زوارهما وقاصديهما


أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد) تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولفت "العبد العالى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بشكل دوري حول آخر مستجدات كورونا، "لاحظنا أمثلة على التساهل والاستهتار لدى بعض الشباب، وينبغي عليهم أن يعرفوا أنهم ليسوا بمأمن من الإصابة بـ كورونا أو فقدان حياتهم بسببه، إذا لم يلتزموا بالتعليمات.

ودعا العبد العالي، إلى ضرورة التكاتف من أجل تخطى وإضعاف الأزمة.
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