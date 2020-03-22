تعرف على حقيقة إصابة رئيس اتحاد الكرة السعودي بـ كورونا

كشف عدنان المسحل، الشقيق الأكبر لحاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، حقيقة إصابة الأخ الثالث ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بفيروس "كورونا".









حاتم المسحل، أعلن صباح اليوم الأحد، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب جميع دول العالم، وتسبب في إصابة أكثر من 330 ألف شخص، ووفاة 14.000 آخرين، وذلك بعد عودته من لندن، حيث جاءت تحاليله إيجابية.









ونفى عدنان، وهو عضو شرف في الاتفاق، في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد"، اختلاط ياسر بشقيقه حاتم، المصاب بفيروس "كورونا"، منذ عودة الأخير من مدينة لندن.









وأكد عدنان، أن الوالدة، هي الوحيدة التي اختلطت بحاتم المسحل، حيث أنها كانت معه في لندن، في الوقت التي كانت عائلة الأخير بالكامل، عند والدة الزوجة، لأن الله عز وجل رزق شقيقه بمولود جديد.









وعن صحة حاتم، أوضح عضو شرف الاتفاق، أنها جيدة للغاية، حيث أوضحت أشعة الصدر، بأنه سليم ولم يتضرر، كما أن درجة الحرارة لم ترتفع بشكل خطير.