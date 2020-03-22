انتشار فيروس كورونا في 24 محافظة.. الصحة تكشف التفاصيل ..فيديو

أعلن خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في 24 محافظة.

وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، "عاملين حسابنا لكل السيناريوهات لمواجهة فيروس كورونا، واتخذنا إجراءات احترازية منذ إعلان فيروس كورونا وباء عالميا في يناير الماضي".





وأكد متحدث الصحة، نتيجة إغلاق المدارس والجامعات إيجابية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ الإجراءات التي من شأنها مجابهة هذا المرض اللعين بكل قوة.









وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر مازالت في السيناريو الثاني لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة مهمة جدا في حصر فيروس كورونا.





وناشد مجاهد، المواطنين، عدم الذهاب لأي معمل خاص يجري تحليل "بي سي آر" لفيروس كورونا، لأن المعامل الوحيدة هي التابعة للدولة، والتحليل فيها بالمجان وهو الشيء الوحيد المعتمد، مؤكدا أن كل المحافظات بها معامل لتحليل فيروس كورونا.









وعلق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة بشأن بيانها الصادر مساء اليوم بشأن مصابي فيروس كورونا، قائلا "معدل مش ايجابي، وهو أقل من أيام ماضية ولكنه اكتر من امبارح".









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.









وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.









وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.









وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 14 حالة وفاة.









وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.









كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



