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محافظات

جولة مسائية.. نائب المحافظ ورئيس حي الزيتون يتابعان غلق المحال.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:29 ص
نائب المحافظ ورئيس
نائب المحافظ ورئيس الحي
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عبد العزيز جمال

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية برفقة اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون مجموعة من شوارع الحي.


جاء ذلك لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية من الساعة السابعة مساء لمواجهة كورونا.


يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قرر إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) ، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى بدأ سريانه الساعة السابعة مساءً ويستمر للساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الشهر الجارى لمواجهة كورونا.

ولا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وشدد محافظ القاهرة على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين.


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