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محافظات

تضامن الأقصر يعلن عن تقبل أى شكاوى إلكترونية فقط

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:00 ص
ضامن الاقصر يعلن
ضامن الاقصر يعلن عن تقبل اى شكاوى الكترونى فقط
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شمس يونس
أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن عدم تلقي أى شكاوي ورقية بإدارة خدمة المواطنين والاقتصار علي رابط منظومة الشكاوي.


 وأكد استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن 16528 والبلاغات علي تليفون المديرية رقم 0952372455- فاكس 0952372455 و  ايميل مديرية التضامن الاجتماعى  [email protected] و 
رابط منظومه الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء www.shakwa.eg

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يأتي هذا الاجراء للحد من احتمالات العدوي بفيروس كورونا المستجد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين والمواطنين من اي احتمالات أو فرص للعدوي بالفيروس.
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