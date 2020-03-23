شيرين رضا وأنوشكا.. فنانون يوجهون رسالة لكل من يمتلك حيوانا أليفا.. فيديو

عرض برنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة دي ام سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا بعنوان "فنانون يوجهون رسالة لكل من يمتلك حيوانا أليفا".





وقالت الفنانة أنوشكا إن لديها كلبة وهي فرد من أفراد البيت ولا تستطيع الاستغناء عنها، وقالت الفنانة شيرين رضا إن الكلاب والقطط لا ينقلون كورونا.





كما قالت الفنانة فيدرا، إن الحيوانات لا تنقل كورونا كما يقول البعض وطالبت الفنانة شيرين حمدي من المواطنين بعدم القاء الكلاب والقطط فى الشوارع والحفاظ عليهم، وكذلك قال الفنانة أسماء جلال إن الكلاب لا تنقل فيروس كورونا.





وأوضحت الإعلامية مها بهنسي، أن كورونا لا ينقل عن طريق الحيوانات، والكلاب والقطط آمنة، وقاما بتقبل القطط الموجودة فى منزلها.





وكذلك أكد الفنان أحمد فهمى، وهنا الزاهد و سالى شاهين وكريم ابو ذكري و أمير رمسيس وندى موسى ومها سليم وهالة الدمرانى وايمي سمير غانم ومنى خليل، والشيخ محمود التهامي، أن الكلاب و القطط لا ينقلون كورونا.