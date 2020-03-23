ترامب: سننتصر على كورونا .. وسنعيد اقتصادنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا نسعى للاستجابة لحاجات الولايات المتضررة من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحرس الوطني يتدخل لمساعدة نيويورك . يتدخلنيويورك









وأضاف ترامب ، في مؤتمر صحفي له بشأن مستجدات كورونا، أن السلطات الفيدرالية تستعين بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم إرسال المساعدات الطبية إلى ولاية كاليفورنيا وسيكون خلال 24 ساعة.









وتابع الرئيس الأمريكي،0 :"سننتصر بكل تأكيد على فيروس كورونا المستجد، وسنُعيد اقتصادنا للوضع الذي كان عليه وأفضل، وأنا فخور جدا ببلدي وبأنني رئيس أمريكا".









ويعاني العالم من وباء فيروس كورونا، و تسبب في حالة من الهلع تجتاح دول اوروبا ايضا، خلال الفترة الأخيرة.







