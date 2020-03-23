طقس مصر يقضي على كورونا.. عالم بلجيكي لـ المصريين: التزموا بتعليمات حكومتكم للقضاء على الفيروس

عرض الإعلامي أحمد موسى رسائل هامة لعالم الفيروسات البلجيكي مارك فان رانست، وهو أحد المشاركين في إنتاج مصل مكافحة سارس في 2002، حيث أكد مارك فان أن درجة الحرارة المرتفعة لا تشفي من الفيروس ولا تقضي عليه، موضحا أن علاج كورونا يظهر في نوفمبر المقبل، كما أرسل رسالة للشعب المصري للحد من إنتشار الفيروس المستجد:التزموا بتعليمات حكومتكم».

إلى أن الدول التي تعيش في درجة الحرارة المرتفعة ينتشر فيها الفيروس لكن بشكل أقل عن باقي دول العالم مشددا

أن درجة الحرارة المرتفعة لا تقضي على الفيروس أو الشفاء منه، مشيرا إلى أنه يمكن القضاء عليه من خلال اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

والذي اكتشف علاج لمرض سارس، عن أن التجارب الأخير

توقع مارك فان رانست عالم الفيروسات البلجيكي، الذي اكتشف علاج لمرض سارس، عمل خطوط انتاج لمصل لمواجهة فيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، قبل نوفمبر القادم، مطالبًا شعوب العالم تغير السلوكيات العامة لمواجهة الفيروس.





وأضاف العالم، أن فيروس كورونا المستجد لا يستطيع العيش في الأماكن الحارة المفتوحة من 25 إلى 30 درجة مئوية، وهى تقتل الفيروس، ويعيش في الأجواء المغلقة والمكيفة مثل أجواء أوروبا.





وأكمل عالم الفيروسات البلجيكي: «سرعة انتشار الفيروس في الأماكن الحارة أبطأ من الأماكن المكشوفة والوصول لمصل للفيروس سيكون في فبراير المقبل».