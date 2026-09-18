حقيقة الصوت القوي المثير للقلق في بنها.. مصدر يكشف التفاصيل

سادت حالة من القلق بين أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية مساء اليوم، عقب تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع انفجار في ماسورة غاز بالمدينة.

تفاصيل الواقعة

ونفى مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية ما تم تداوله بشأن وقوع اشتعال أو انفجار في ماسورة غاز، مؤكدًا أن الصوت القوي الذي سمعه الأهالي لم يكن ناتجًا عن أي حادث أو انفجار، وإنما جاء نتيجة إجراء طبيعي لتفريغ ضغط الغاز.



وأكد المصدر استقرار الأوضاع بشكل كامل داخل المدينة، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على الأخبار.

من ناحية أخرى ضبطت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية نحو 6 أطنان من الدواجن التي ظهرت عليها علامات تشير إلى فسادها، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية بمدينة العبور.

سحب عينات عشوائية

وجرى التحفظ على المضبوطات وسحب عينات عشوائية منها، وإرسالها إلى المعامل المركزية ببنها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وكشفت الحملة عن إدارة المنشأة دون ترخيص وعدم استيفائها للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير محاضر للعاملين في تداول الأغذية لعدم حملهم الشهادات الصحية اللازمة.

كما أوصت اللجنة المختصة بغلق المنشأة، لحين استيفاء الاشتراطات القانونية والصحية المقررة.

وتأتي الحملة في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت والأسواق الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار الحملات المفاجئة لضبط أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.