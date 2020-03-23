رئيس وزراء اليابان يكشف مصير أولمبياد طوكيو

رجح رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، احتمال تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وقال رئيس وزراء اليابان: " إذا كان من المستحيل إقامة أولمبياد كوطيو فربما نضطر إلى تأجيلها".









وأضاف: " إلغاء أولمبياد طوكيو ليس خيارا".









وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " تأجيل قرعة منافسات كرة القدم المقرر إقامتها بأولمبياد طوكيو والتى من المقرر إقامتها فى منتصف العام الجارى وفقا لما هو محدد لها.









وأرسل الاتحاد الدولى للفيفا خطابا رسميا إلى الاتحادات الرياضية المختلفة يفيد بتأجيل قرعة الأولمبياد والتي كان مقررا لها يوم 23 إبريل القادم بزيورخ.









وأصبحت دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو مهددة بالتأجيل أو الإلغاء فى ظل انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع فى الفترة الأخيرة.



