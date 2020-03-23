المصريون براءة.. فجر السعيد تطالب نواب بالأمة الكويتي الاعتذار لمصر

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، كل الأصوات التي هاجمت المصريين خلال الفترة الماضية، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكتبت فجر السعيد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عظييييييييمه يا #مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكـرم",





وأضافت: "النائب محمد المطير ... والنائب صفاء الهاشم هل تسمعون يامن نشرتم بتصريحاتكم وإصراكم على معلومات مغلوطه مظلله الفتنه بين الشعبين".





وتابعت: "اعتذروا ليغفر الله لكم اما المصريين للأسف لن يسامحوكم جرحكم اكبر من السماح".





ونشرت فجر مع التغريدة خبر من صحيفة الراي الكويتية، يفيد بإصالة 25 شخصا بفيروس كورونا من 8 جنسيات ليس بينهم مصريين.



