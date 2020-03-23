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أخبار العالم

المصريون براءة.. فجر السعيد تطالب نواب بالأمة الكويتي الاعتذار لمصر

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، كل الأصوات التي هاجمت المصريين خلال الفترة الماضية، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وكتبت فجر السعيد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عظييييييييمه يا #مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكـرم",

وأضافت: "النائب محمد المطير ... والنائب صفاء الهاشم هل تسمعون يامن نشرتم بتصريحاتكم وإصراكم على معلومات مغلوطه مظلله الفتنه بين الشعبين". 

وتابعت: "اعتذروا ليغفر الله لكم اما المصريين للأسف لن يسامحوكم جرحكم اكبر من السماح". 

ونشرت فجر مع التغريدة خبر من صحيفة الراي الكويتية، يفيد بإصالة 25 شخصا بفيروس كورونا من 8 جنسيات ليس بينهم مصريين. 

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