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فن

أخبار الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين .. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. وقف تصوير مسلسلات رمضان

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:28 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


تداول عدد من الصحفيين نبأ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عبر احد جروبات الواتس أب ولكن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية نفى تماما أن يكون وصله أى تفاصيل بخصوص الأمر، وأنه يقف عند حد الشائعة.


حلت الراقصة التونسية نرمين صفر، الشهيرة بـ راقصة الكورونا، ضيفة أحد البرامج التلفزيونية في تونس وهو يعد الظهور الإعلامي الأول لها بعد الجدل الذي اثارته مؤخرًا.



حرصت الفنانة سمية الخشاب، على نصيحة جمهورها بالجلوس في المنزل لمحاربة فيروس كوفيد 19، الشهير بكورونا المستجد، وتقديم طرق وأفكار للتخلص من ملل الجلوس في المنز


حرصت الفنانة هند البحرينية، على مشاركة جمهورها كافة تفاصيل رحلة علاجها من فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد، من داخل الحجر الصحي.


استجابت شركات الإنتاج، والمنتجين لمطالب الممثلين والجمهور، بوقف تصوير مسلسلات رمضان، حتى أول شهر إبريل، لمواجهة فيروس كوفيد 19، الشهير بكورونا المستجد.
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