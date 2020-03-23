أخبار الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين .. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. وقف تصوير مسلسلات رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









تداول عدد من الصحفيين نبأ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عبر احد جروبات الواتس أب ولكن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية نفى تماما أن يكون وصله أى تفاصيل بخصوص الأمر، وأنه يقف عند حد الشائعة.







